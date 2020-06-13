كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الامارات ترسل المساعدات الطبية إلى دول العالم لمواجهة جائحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسلت الامارات المساعدات الطبية إلى دول العالم، لدعم جهودها في الحد من انتشار فيروس كورونا، إذ تجاوز حجم المساعدات 802 طن، استفادت منها 65 دولة أوروبية وأميركية وعربية وإفريقية، أي ما يقارب ثلث دول العالم (عددها 195 دولة)، ليصل عدد المستفيدين منها نحو 802 ألف شخص من العاملين في المجال الصحي.

وقد سارعت دولة الإمارات، منذ ظهور فيروس “كوفيد-19” المعروف باسم كورونا المستجد، في مدينة ووهان الصينية، إلى إعلان تضامنها مع شعوب العالم في مواجهة تداعيات انتشار المرض، وتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة.

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وشكلت المساعدات الإماراتية،بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، 80% من إجمالي المساعدات العالمية التي وصلت للمناطق ذات الحاجة، وتم أرسلها بالطائرات الوطنية، حيث استفاد منها خطوط الدفاع الأولى في كل مكان في العالم.

وقد تسلمت موريتانيا طائرات مساعدات تحوي 18 طناً من الإمدادات الطبية، منها أربعة أطنان مواد غذائية، يستفيد منها نحو 14 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية. كما تسلمت المملكة المتحدة 6.6 أطنان من المواد الأولية، لتتمكن من إنتاج الملايين من مستلزمات الحماية الشخصية. وتسلمت كوبا نحو ثمانية أطنان من الإمدادات الطبية، يستفيد منها نحو 8000 من العاملين في مجال الرعاية الصحية. وتوجهت طائرة مساعدات تحمل تسعة أطنان من الإمدادات الطبية إلى داغستان الروسية، ليستفيد منها نحو 9000 من العاملين في مجال الرعاية الصحية. كما حملت الطائرات تسعة أطنان من الإمدادات الطبية إلى مدغشقر، ليستفيد منها نحو 9000 شخص من العاملين في مجال الرعاية الصحية.