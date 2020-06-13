كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فلسطين تسجل 6 إصابات جديدة بكورونا في الضفة والقدس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الأراضي الفلسطينية، اليوم السبت، عن تسحيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 673، فيما سجلت 570 حالة شفاء.

وكشفت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أنه تم تسجيل 6 إصابات جديدة، منها إصابتان في السموع تم الإعلان عنهما سابقا، و4 إصابات في القدس.

وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية، أن حصيلة الحالات النشطة، ارتفعت إلى 98 حالة، في حين تم إدخال 253 حالة جديدة إلى الحجر الصحي المنزلي، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمحجورين منزليا إلى 1831.

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ولفتت وزيرة الصحة الفلسطينية، إلى أن نسبة التعافي بلغت 84.9% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

وقالت الكيلة، إن نتائج كل العينات التي تم أخذها لمخالطي المصاب الذي أعلن عنه سابقا من منطقة الكوم جنوب غربي الخليل، وعددها 217، جاءت سلبية، فيما سيتم إعادة الفحص بعد 5 أيام للمخالطين من الدائرة الأولى للمصاب.