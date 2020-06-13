كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مسؤولون أمريكيون وصينيون يستعدون للاجتماع في هاواي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير إعلامية بأنه يخطط مسؤولين كبار من الولايات المتحدة والصين للاجتماع في هاواي في محاولة لتخفيف التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم بشأن قضايا مختلفة.

وقال بوليتيكو إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو كان يخطط للرحلة "بهدوء" ولم يتم الانتهاء من الترتيبات بعد.

كان بومبيو صريحًا في انتقاد الصين بشأن مجموعة من القضايا بدءا من أصل جائحة فيروس كورونا وسياسة هونغ كونغ إلى علاج الأقليات العرقية والدينية، ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية والسفارة الصينية في واشنطن على الفور على طلبات التعليق.

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ونقلت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست في هونج كونج عن مصدر لم تذكر اسمه قوله إن يانغ جيتشي، مجلس الدولة وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي، سيمثل الجانب الصيني في الاجتماع.

وقد تدهورت العلاقات بين البلدين في الأشهر الأخيرة، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يمكنه حتى قطع العلاقات.

قال بومبيو الشهر الماضي إن الصين كان بإمكانها منع وفاة مئات الآلاف من الناس حول العالم من اذا كانت أكثر شفافية بشأن الفيروس التاجي، واتهمتها برفض تبادل المعلومات.