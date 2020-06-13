ولاية جهة فاس مكناس توضح حقيقة انتحار مواطن لحرمانه من دعم “كورونا”

نفت ولاية جهة فاس مكناس، اليوم السبت، ما تم تداوله بشأن دوافع انتحار أحد المواطنين بمدينة فاس، بعدما تداولت مواقع التواصل الإجتماعي، رسالة منسوبة إليه، قال فيها إنه قرر وضع حد لحياته بسبب عدم استفادته من الدعم المخصص للمتضررين من جائحة كورونا.

وأكدت الولاية، في بلاغ توصل “اليوم 24” بنسخة منه، إن الصورة التي تم ترويجها على مواقع التواصل الإجتماعي يوم أمس الجمعة، تحمل معطيات غير صحيحة، بخصوص واقعة انتحار الشخص المذكور، مؤكدة أن السلطات المحلية والأمنية التي انتقلت إلى مكان الحادث، بعد إشعارها من طرف جيران الهالك بالواقعة، لم تعاين وجود أي رسالة كما يروج لها في الصور المتداولة.

كما شددت الولاية، على أن أن المعني بالأمر أو أي أحد من أقاربه لم يتقدم بأي طلب يفيد حاجته إلى المساعدة، كما لم يتقدم بأي طلب للاستفادة من الدعم المؤقت للأسر العاملة في القطاع غير المهيكل المتضررة من فيروس كورونا.

وقالت الولاية، إنها قررت إشعار السلطات المختصة من أجل فتح بحث قضائي لتحديد الأشخاص أو الجهات التي تعمدت ترويج هاته الصور، ونسبها بشكل تدليسي لحادثة الوفاة هاته.

وكان مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولو بكثافة صورة منسوبة للهالك، يقول فيها إنه قرر الإنتحار لأنه يموت جوعا، متهما السلطات بالكذب وحرمانه من الدعم، الأمر الذي نفته السلطات.