إقليم الناظور خال من فيروس كورونا بعد تماثل آخر مصاب للشفاء

غادرت آخر مصاب بفيروس كورونا المستجد على مستوى إقليم الناظور، صباح اليوم السبت المستشفى الحسني، بعدما أكد التحليل المخبري خلوه من “كوفيد-19”.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″ فإن المعافى رجل ينحدر من جماعة سلوان، ويشتغل سائق تاكسي، كان قد أصيب بالفيروس التاجي قبل أزيد من أسبوع، إذ تم اكتشاف إصابته في حملة استباقية قامت بها السلطات المحلية ومصالح وزارة الصحة للحد من تفشي الفيروس بين الساكنة.

وبلغ مجموع الحالات المصابة في إقليم الناظور منذ بداية الجائحة 44 مصابا، تماثلت كلها للشفاء، فيما لم يسجل الإقليم أية حالة وفاة.

وعلى مستوى جهة الشرق، لم يبق سوى 4 حالات تتماثل للشفاء كلها في إقليم بركان، فيما أعلنت باقي أقاليم الجهة خلوها من الفيروس التاجي.