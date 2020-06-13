شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 491 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

السبت 13 يونيو 2020 أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت أنها اجرت أكثر من 40 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.

Advertisements و كشفت عن 491 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 815 حالة شفاء وحالة وفاة واحدة

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