اخبار العالم

مليشيا الحوثي تستهدف القرى السكنية في الجاح جنوب الحديدة

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تستهدف القرى السكنية في الجاح جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

السبت 13 يونيو 2020

أطلقت مليشيات الحوثي – ذارع إيران في اليمن – نيران أسلحتها المتوسطة على القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب الحديدة.

 

 وقالت مصادر محلية، إن المليشيات الحوثية أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12,7 وعيار 14,5 ومعدل البيكا على القرى السكنية والمزارع في الجاح.

Advertisements

 

 

وأضافت المصادر، أن الإستهداف كان بشكل هستيري مما تسبب في تعطيل أعمال المزارعين في الحقول الزراعية نتيجة الخوف والهلع الذي خلفه الإستهداف الحوثي.

 

 وتستمر مليشيات الحوثي في قصف واستهداف الأحياء والقرى السكنية ومزارع المواطنين في مختلف مناطق الحديدة بشكل يومي، مخلفة المآسي والأحزان للمدنيين، في ظل صمت وتخاذل أممي مريب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تستهدف القرى السكنية في الجاح جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا