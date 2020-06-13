شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يقصفون الأحياء السكنية في مناطق متفرقة من التحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

السبت 13 يونيو 2020 شنت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، قصفاً على الأحياء السكنية في مناطق متفرقة من مدينة التحيتا جنوب الحديدة، بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

Advertisements وأفادت مصادر محلية أن المليشيات الحوثية قصفت الأحياء السكنية بقذائف الهاون عيار 82 وعيار 60 وقذائف آر بي جي. وأضافت المصادر ان المليشيات استهدفت المنازل بنيران الأسلحة الرشاشة عيار 12,7 وعيار 14,5 بشكل مكثف وهستيري مما آثار رعب وخوف المدنيين العزل القاطنين في منازلهم. وتواصل المليشيات الحوثية تصعيد عملياتها العسكرية واختراق الهدنة الأممية بشكل يومي دون اكتراث للوضع الإنساني في ظل صمت وتغاضي أممي مخزٍ

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