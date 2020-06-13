شكرا لقرائتكم خبر عن المشتركة تكسر هجوما حوثيا على مواقعها في منطقة كيلو 16 شرق الحديدة والان مع التفاصيل

السبت 13 يونيو 2020 كسرت القوات المشتركة، هجوما ليليا نفذته مليشيات الحوثي الموالية لإيران، على مواقعها في منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة في الساحل الغربي لليمن.

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية ان المليشيات الحوثية شنت هجوماً واسعاً على مواقع القوات المشتركة في كيلو 16، وتمكنت القوات المرابطة من التصدي للهجوم بحزم واستبسال. Advertisements وأضافت المصادر أن القوات المشتركة خاضت اشتباكات مع عناصر المليشيا، انتهت بكسر الهجوم وكبح جماح المليشيات، وسقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين فيما لاذ البقية منهم بالفرار. هذا وكانت القوات المشتركة قد تصدت يوم أمس الخميس لهجوم حوثي مماثل على كيلو 16، وكبدت المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح جراء خروقاتها للهدنة الأممية

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