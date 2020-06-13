"سلمان للإغاثة" يوزع سلالاً غذائية لمتضرري عدن من كارثة الأمطار

السبت 13 يونيو 2020

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 48 سلة غذائية للمتضررين من السيول في مديرية الشيخ عثمان بمحافظة عدن.



Advertisements

واستفاد من هذه المساعدات نحو 288 فردًا، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

وتأتي هذه المعونات الإنسانية في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق في مختلف المجالات.