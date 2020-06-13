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شكرا لقرائتكم خبر عن "سلمان للإغاثة" يوزع سلالاً غذائية لمتضرري عدن من كارثة الأمطار والان مع التفاصيل
السبت 13 يونيو 2020
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 48 سلة غذائية للمتضررين من السيول في مديرية الشيخ عثمان بمحافظة عدن.
واستفاد من هذه المساعدات نحو 288 فردًا، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.
وتأتي هذه المعونات الإنسانية في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق في مختلف المجالات.
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