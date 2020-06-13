شكرا لقرائتكم خبر عن 1014 إصابة بـ«كورونا» في إندونيسيا.. و607 في الفلبين و43 في ماليزيا والان نبدء بالتفاصيل
سجلت إندونيسيا 1014 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 43 حالة وفاة .وأشارت وزارة الصحة الإندونيسية اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 37420 و حصيلة الوفيات إلى 2091.
كما سجلت الفلبين 607 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و 22 حالة وفاة ليصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 25392 إصابة و الوفيات إلى 1074. و ذكرت وزارة الصحة الفلبينية أن 252 مريضاً تعافوا من الفيروس مما زاد عدد حالات الذين تماثلوا للشفاء من كورونا إلى 5706 حالات .
وسجلت ماليزيا 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 8445 إصابة. وأعلنت وزارة الصحة الماليزية وفاة حالة واحدة ليبلغ مجموع الوفيات جراء الفيروس 120 .
كانت هذه تفاصيل خبر 1014 إصابة بـ«كورونا» في إندونيسيا.. و607 في الفلبين و43 في ماليزيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.