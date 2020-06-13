شكرا لقرائتكم خبر عن 1014 إصابة بـ«كورونا» في إندونيسيا.. و607 في الفلبين و43 في ماليزيا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت إندونيسيا 1014 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 43 حالة وفاة .وأشارت وزارة الصحة الإندونيسية اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 37420 و حصيلة الوفيات إلى 2091.

كما سجلت الفلبين 607 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و 22 حالة وفاة ليصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 25392 إصابة و الوفيات إلى 1074. و ذكرت وزارة الصحة الفلبينية أن 252 مريضاً تعافوا من الفيروس مما زاد عدد حالات الذين تماثلوا للشفاء من كورونا إلى 5706 حالات .

وسجلت ماليزيا 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 8445 إصابة. وأعلنت وزارة الصحة الماليزية وفاة حالة واحدة ليبلغ مجموع الوفيات جراء الفيروس 120 .