شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» تدين استهداف مخفر عسكري بكوت دي فوار والان نبدء بالتفاصيل

عبرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة للهجوم المسلح الذي استهدف مخفراً عسكرياً بمنطقة كافولو بالشمال الغربي لجمهورية كوت دي فوار, وأسفر عن مقتل عدد من الجنود وإصابة آخرين. وأعربت عن بالغ التعازي والمواساة لحكومة كوت ديفوار وشعبها وأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. وأكدت الأمانة موقفها الثابت الرافض للإرهاب والتطرف, ووقوفها مع حكومة كوت دي فوار في مكافحتها للإرهاب.

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