شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في إسبانيا 243 ألف وإيطاليا 236 ألف والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 243209، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت مدريد، بحسب البيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت أن عدد الوفيات في إسبانيا بسبب فيروس كورونا بلغ 27136، بينما تعافى 150376 .

كما بلغ عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا (كوفيد19-) في إيطاليا 236305 حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت ميلانو. وأشارت البيانات إلى أن الوفيات تبلغ 34223 بينما تعافى 173085 من كوفيد.19- ومضى نحو 19 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في إيطاليا.