الصحة توضح حقيقة إصابة وكيل وزير المالية طيف سامي بفايروس كورونا

نفت وزارة الصحة، اليوم السبت، إصابة وكيل وزير المالية طيف سامي بفايروس كورونا المستجد، متوعدةً بإجراءات "عقابية شديدة" بحق من يحاول "تهديد الأمن الصحي" للبلاد.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها "تنفي ما تم نشره من كتاب مزور على انه صادر عن مختبر الصحة العامة المركزي والخاص بتشخيص فايروس كورونا باسم طيف سامي محمد السعيدي"، مؤكدةً أن "هذا الكتاب مزور".
وأضافت الوزارة، أنها "ستتخذ إجراءات عقابية شديدة بحق كل من يقوم بنشر الكتب المزورة ويحاول تهديد الأمن الصحي للبلد وإرباك المواطنين والتشكيك بمصداقية الوزارة وملاكاتها الطبية والصحية أو مختبرات الوزارة والتي تعمل طوال الليل والنهار لإجراء الفحوصات المختلفة للمرضى المصابين والمشتبه بإصابتهم بالفايروس".
وأضافت الوزارة، أنها "ستتخذ إجراءات عقابية شديدة بحق كل من يقوم بنشر الكتب المزورة ويحاول تهديد الأمن الصحي للبلد وإرباك المواطنين والتشكيك بمصداقية الوزارة وملاكاتها الطبية والصحية أو مختبرات الوزارة والتي تعمل طوال الليل والنهار لإجراء الفحوصات المختلفة للمرضى المصابين والمشتبه بإصابتهم بالفايروس".
ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى "عدم تناقل مثل هذه الشائعات والاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة في الوزارة"، مشيرةً إلى أن "الأخبار والموقف وكافة النشاطات والمستجدات الخاصة بكوفيد 19 يتم نشرها عبر مواقع الوزارة الرسمية".
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