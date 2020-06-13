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الصحة العالمية: قارتان هما الأكثر تضررا بفيروس كورونا

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قالت منظمة الصحة العالمية إن قارتي أميركا الشمالية والجنوبية تتحملان العبء الأكبر من وباء فيروس على مستوى العالم، في الوقت الحالي، حيث توجد في أميركا الشمالية والجنوبية أربع دول من الدول العشر الأكثر تضررا بالجائحة، بحسب واشنطن بوست.
وقال كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية في واشنطن مايك رايان، إن المرض "نشط بشدة" في أميركا الوسطى وأميركا الجنوبية، مشيرا إلى مشكلات صحية كبيرة تتزايد كل يوم في البرازيل والمكسيك.

وأضاف إن الوضع الحالي في البرازيل، إحدى البؤر الساخنة للفيروس، يثير قلقا متزايدا خاصة في المدن ذات الكثافة السكانية العالية.


وأشار إلى أن منظومة الصحة في البرازيل "ما زالت تواكب" الوضع لكن بعض وحدات العناية المركزة في مرحلة حرجة وتحت ضغط شديد مع إشغال أكثر من 90 بالمئة من الأسرة.
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