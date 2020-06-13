تدهور الحالة الصحية للنجم الدولي السابق أحمد راضي ونقله إلى المستشفى

2020-06-13 | 12:01
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تدهورت الحالة الصحية للنجم الدولي السابق أحمد راضي، بسبب حزنه الشديد على وفاة المدرب علي هادي أمس الجمعة.
وقال مصدر مقرب من راضي في حديث لـ الخليج 365، إن "النجم الدولي السابق أحمد راضي، تدهورت حالته الصحية صباح اليوم السبت ونقل على اثرها إلى مستشفى ابن النفيس".
وأوضح المصدر، أن "راضي لم ينم ليلة أمس بسبب حزنه الشديد على وفاة المدرب علي هادي، وبحلول الصباح تم نقله إلى مستشفى ابن النفيس لإجراء الفحوصات الطبية ومن ثم تم نقله إلى مستشفى ابن سينا".
تجدر الإشارة إلى أن راضي زامل علي هاِدي في نادي الزوراء خلال فترة التسعينات.
وأوضح المصدر، أن "راضي لم ينم ليلة أمس بسبب حزنه الشديد على وفاة المدرب علي هادي، وبحلول الصباح تم نقله إلى مستشفى ابن النفيس لإجراء الفحوصات الطبية ومن ثم تم نقله إلى مستشفى ابن سينا".
تجدر الإشارة إلى أن راضي زامل علي هاِدي في نادي الزوراء خلال فترة التسعينات.
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