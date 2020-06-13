أربع وفيات جديدة في السليمانية بسبب كورونا

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، السبت، تسجيل أربع حالات وفاة جديدة لمصابين بفايروس كورونا.
وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن السليمانية سجلت أربع وفيات جديدة جراء فايروس كورونا لثلاثة رجال وامرأة تتراوح أعمارهم بين 60 إلى 70 عاماً.
وبحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة، يبلغ إجمالي الإصابات بفايروس كورونا في العراق 17770، ومجموع حالات الشفاء 6868، فيما يبلغ مجموع الوفيات 496.
وبحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة، يبلغ إجمالي الإصابات بفايروس كورونا في العراق 17770، ومجموع حالات الشفاء 6868، فيما يبلغ مجموع الوفيات 496.
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