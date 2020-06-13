سعر الدولار في مصر اليوم السبت 13 يونيو 2020

استقر سعر الدولار في مصر اليوم السبت، في تعاملات محدودة لدى ماكينات الصرافة عند متوسط سعر 16.10 جنيه للشراء، و 16.24 جنيه للبيع.



وتراجع سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بشكل كبير خلال الأيام الماضية ووصل إلى أدنى مستوى في 7 أشهر.

وأدت جائحة كورونا إلى إغلاق قطاع السياحة في مصر، وهو مصدر حيوي لإيرادات النقد الأجنبي، وتهدد دخل قناة السويس والتحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج.

ورصد متعاملون في مصر ظهور بوادر للسوق الموازية للدولار الأمريكي هذه الآونة، بعد مرور 4 سنوات من آخر مرة سيطر فيها هذا السوق على تعاملات المصريين، وسط أحاديث عن محاصرة الاحتياطي الأجنبي له.

ويربط المتعاملون آخر ظهور للسوق الدولارية الموازية مع بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم بقرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

لكن مؤسسات مالية أكدت أن الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر يتلقى دفعة قوية ستحجم صعود المضاربات على العملة الخضراء.

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أقل سعر للدولار

وجاء أقل سعر للدولار، عند مستوى 16.11 جنيه للشراء و16.21 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، وبنك مصر والمصرف المتحد وبنك الأسكندرية.

بينما سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 16.10 جنيه للشراء و16.24 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصر في عدد من البنوك عند 16.13 جنيه للشراء و16.23 جنيه للبيع، وهي بنوك: الأهلي الكويتي (بيريوس)، بلوم، مصر إيران للتنمية، العربي الأفريقي الدولي، المصري الخليجي، اتش اس بي سي، التجاري الدولي، الاستثمار العربي، التنمية الصناعية وبنك قناة السويس.

أعلى سعر للدولار

وسجل أعلى سعر للدولار عند 16.14 للشراء، و16.24 جنيه للبيع في عدد من البنوك هي: البركة، عودة، كريدي أجريكول، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، التعمير والإسكان، مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل سعر اليورو الأوروبي 18.28 جنيه للشراء و18.44 جنيه للبيع لدى البنك المركزي المصري، وجاء سعر الجنيه الإسترليني عند مستوى 20.36 جنيه للشراء، و20.67 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الريال والدرهم والدينار

وجاء سعر الريال السعودي في السوق المصرية عند مستوى 4.20 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع في بنك الأسكندرية، فيما سجل سعر الدرهم الإماراتي 4.33 جنيه للشراء و4.42 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي، وسعر الدينار الكويتي سجل 50.68 جنيه للشراء و50.73 للبيع في بنك مصر.