وزير الخارجية الأمريكي يخطط لمقابلة مسؤولين صينيين في هاواي

ذكرت شبكة بوليتيكو الإعلامية الأمريكية يوم الجمعة نقلا عن مصدرين مطلعين أن وزير الخارجية مايك بومبيو يخطط للسفر إلى ولاية هاواي للاجتماع بمسؤولين من الحكومة الصينية.
وذكرت بوليتيكو أن بومبيو، الذي ينتقد الصين بشدة في عدد من القضايا أبرزها موطن وباء فيروس كورونا وسياستها في هونج كونج ومعاملة الأقليات العرقية والدينية، يخطط للرحلة ”بهدوء“ مضيفة أن الترتيبات لم تنته بعد.
ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية والسفارة الصينية في واشنطن على طلبات للتعقيب حتى الآن.
وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في الشهور الأخيرة إلى درجة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن من الممكن قطع العلاقات.
وقال بومبيو الشهر الماضي إن الصين كان بمقدورها الحيلولة دون وفاة مئات الآلاف من الأرواح في أنحاء العالم لو تحلت بشفافية أكبر بشأن فيروس كورونا واتهمها برفض مشاركة المعلومات المرتبطة بالوباء.
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