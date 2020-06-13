صحيفة: الإمارات تتحرك بكل السبل الدبلوماسية الممكنة لمواجهة مخاطر الخطط الإسرائيلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 يونيو 2020

أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، إن الإمارات تتحرك بكل السبل الدبلوماسية الممكنة لمواجهة مخاطر الخطط الإسرائيلية لضم أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، على مسار السلام واستقرار المنطقة.



و اضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم السبت تابعها "الخليج 365"، ان المصداقية، وشبكة العلاقات، والطرح المبدئي والمتوازن بشأن القضية الفلسطينية، توظفها القيادة في هذه المرحلة الحرجة والصعبة، ضد قرار حكومة نتنياهو بتوسيع نطاق الاحتلال، والضم غير المشروع للأراضي الفلسطينية.

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و لفتت إلى ان الدبلوماسية الإماراتية المؤثرة تأتي في خضم تصاعد القلق العربي والدولي الكبير تجاه القرار الإسرائيلي التصعيدي المتوقع بـ "الضم"، والانشغال العالمي بأزمة "كورونا المستجد". والهدف من التحرك الذي وجد تجاوباً مشجعاً، تفنيد تصريحات نتنياهو بخصوص العلاقات مع العالم العربي، والتحذير من تداعيات وخطر توسعة الاحتلال.

و أكدت ان قرار القيادة بتفعيل التحرك السياسي، تأكيد جديد على مركزية قضية فلسطين، في قلب كل إماراتي وعربي، ورفض صريح وواضح لأي تحرك إسرائيلي غير مشروع للاستيلاء على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وأولها دولتهم المستقبلية.

و شددت الاتحاد في ختام افتتاحيتها على ان إصرار نتانياهو على المضي في قرار "الضمّ" سيدفع إلى جعل وجهات النظر العربية حول إسرائيل أكثر تشدداً، وسيبعد بالتأكيد أي مسار أو طريق للسلام.