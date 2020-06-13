شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع شخص وإصابة 3 في اصطدام قطارين بتركيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 لقي شخص حتفه، بينما أصيب 3 آخرون جرّاء اصطدام قطاري شحن، فجر السبت، غربي تركيا، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، نقلا عن مصادر أمنية.

وذكرت المصادر أن الحادث وقع بمدينة ملاطيه، عاصمة ولاية تحمل الاسم نفسه، غربي البلاد. Advertisements ووقع التصادم بين القطارين قرب حي "كمر كوبرو" الذي يتبع قضاء "بطال غازي" بالمدينة المذكورة. وتشير التقديرات الأولية لمصرع شخص وإصابة 3 آخرين بجروح تم نقلهم للمستشفى. وأوضحت المصادر أن فرق الإسعاف والإنقاذ توجهت إلى مكان الحادث فور الإبلاغ عنه، وأن الأعمال جارية للتأكد مما إذا كان هناك أحد تحت القطارين أم لا.

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