كوريا الجنوبية تمدد إجراءات التباعد لأجل غير مسمى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
مددت كوريا الجنوبية إجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة في العاصمة سيئول وضواحيها إلى أجل غير مسمى، لمواجهة حالات الإصابة المتزايدة بفيروس «كورونا».
وقالت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، إنها قررت تمديد إجراءات التباعد الاجتماعي إلى حين انخفاض العدد اليومي للإصابات الجديدة إلى أقل من 10 حالات، حيث كان من المقرر أن تنتهي مهلة الإجراءات بعد غدٍ الأحد.
وبناءً على قرار التمديد، سيستمر وقف تشغيل 8 آلاف مرفق عام، مثل المتاحف، وحدائق الحيوان، والمعاهد التعليمية الخاصة، ومقاهي الإنترنت وغيرها في سيئول وضواحيها، فضلاً عن امتناع سكان هذه المناطق عن الأنشطة الخارجية.
وتخطط السلطات لتوسيع الأنشطة الترويجية بشأن ضرورة ارتداء كمامات الوجه، وتشديد الإجراءات الإدارية مثل فرض غرامة مالية، فضلاً عن زيادة كمية إمدادات كمامات الوجه الخفيفة التي تتيح سهولة التنفس مع حلول فصل الصيف.
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