شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تسجل 8706 إصابات جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجلت روسيا اليوم السبت 8706 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 520129.



وقالت السلطات إنها سجلت أيضا 114 حالة وفاة بالفيروس في الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع عدد الوفيات إلى 6829

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