الهند تسجل أعلى عدد إصابات بكورونا في يوم واحد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أظهرت بيانات من وزارة الصحة الاتحادية في الهند أن البلاد سجلت أكبر زيادة لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد إذ أضافت اليوم السبت 11458 للحالات المؤكدة مما رفع الإجمالي هناك إلى ما يفوق 300 ألف.



والهند حاليا لديها رابع أسوأ تفش للمرض على مستوى العالم بعد أن تخطت الأعداد لديها نظيرتها في بريطانيا أمس الجمعة. ويتزايد عدد حالات الإصابة بالمرض باستمرار على الرغم من إجراءات عزل عام فرضت في عموم البلاد في أواخر مارس، لكن جرى تخفيفها منذ ذلك الحين.

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وأظهرت بيانات اليوم السبت أن عدد حالات كورونا المؤكدة في ولاية ماهاراشترا التي تشهد أسوأ تفش في الهند تخطى عتبة المئة ألف. كما سجلت العاصمة نيودلهي، حيث يعاني النظام الصحي من وطأة انتشار المرض، أكثر من ألفي حالة جديدة.

وقالت الحكومة الاتحادية أمس الجمعة إن معدل التعافي تحسن بشفاء أكثر من 147 ألفا رغم عبء تزايد الحالات.

ويبلغ عدد حالات الإصابة النشطة حاليا 145779 وسجلت الهند 8884 وفاة بالمرض