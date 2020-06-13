شاهد.. "الصحة المصرية" تخصص خطا ساخنا للدعم النفسي ضد تداعيات كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

خصصت وزارة الصحة المصرية خطا ساخنا للدعم النفسي لجميع المواطنين خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد، وقالت على منصتها الرئيسية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، لتقديم الدعم النفسي للمواطنين المتواجدين بالمنازل خلال الفترة الحالية".



ونشرت الوزارة فيديو بعنوان "إزاي نتغلب على الخوف والقلق اللي بيصيبنا مع انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)؟"، تحدث فيه الدكتور نبيل القط، استشاري الطب النفسي، الذي قال: "هذه الفترة هي الأصعب علينا جميعا خلال انتشار كوفيد 19 ومن الطبيعي أن نشعر في هذه المرحلة بضغوط، وعلينا حتى نخرج من هذه الجوانب النفسية الصعبة بالتواصل مع الأهل والأصدقاء ونزيد من التقارب الأسري وممارسة الأنشطة".

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واستعان الفيديو ببعض النماذج المصرية التى تؤكد ضرورة التواصل مع الأهالي والأصدقاء خلال فترة التواجد بالمنزل لفترات طويلة بسبب كورونا، بالإضافة إلى أن الطبيب المصري أكد أهمية النوم الكافي للحد من الشعور بالتوتر أو القلق الذي يصاب به الكثيرون خلال هذه الفترة".

وطالب "القط" الجميع بالابتعاد عن الأكلات الضارة، وتناول الخضروات والفاكهة بشكل منتظم يوميا التى تعمل بكفاءة عالية على تقليل الضغط العصبي والقلق، وحذر من تناول السكريات لتسببها في زيادة التوتر.

وحرص استشاري الطب النفسي في نهاية حديثة خلال الفيديو المنشور على المنصة الرئيسية لوزارة الصحة المصرية، على توجيه رسالة للجميع يطالبهم فيها بالحفاظ على ممارسة الرياضة يوميا حتى يتمكن الجميع من الحفاظ أيضا على هدوئه النفسي والعصبي.