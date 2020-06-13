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وفيات إيطاليا جراء كورونا 34223 ألفا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 يونيو 2020

وفيات إيطاليا جراء كورونا 34223 ألفا

متابعات_ نيوز

أعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا تسجيل 56 وفاة جديدة بكوفيد-19 الجمعة مقابل 53 وفاة في اليوم السابق ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 34223.

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كما قفزت الحصيلة الرسمية للإصابات الجديدة 163 مقابل 379 يوم الخميس. ولا تزال منطقة لومبارديا في شمال البلاد، والتي كانت أول منطقة يظهر فيها الفيروس في إيطاليا، الأكثر تضررا من الجائحة حيث سجلت 272 حالة إصابة جديدة اليوم الجمعة.

 

وارتفع عدد الإصابات المؤكدة في إيطاليا منذ بدء التفشي في 21 فبراير شباط إلى 236305 وهي سابع أعلى حصيلة إصابات بالعالم بعد كل من الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل وإسبانيا وبريطانيا والهند.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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