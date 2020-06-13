شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. تنسيقية الأحزاب توجه التحية للأطقم الطبية :يحاربون لآخر نفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت تنسيقية شباب الأحزاب جهود الأطباء والطاقم الطبى فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنهم ارتضوا العمل وسط ضغوط كبيرة وزيادة ساعات العمل الخاصة بهم نتيجة ما فرضته أزمة فيروس كورونا من ظروف .

ووجهت التنسيقية تحية وتقدير لكل طبي وطبيبة بقطاع الرعاية الصحية وأضافت أنه لم يترددوا أو يبخلوا فى أى جهد يبذل مؤكدة أنه رغم توقف العالم كله إلا أنهم واصلوا العمل وبقوة فى كل دولة ، وذلك فى فيديو لها أهدته للطاقم الطبى ، قائلة "لا خوف وقفهم ولا عزيمة اتهزت لحظة ".

Advertisements

كما استعرضت التنسيقية شهداء الطاقم الطبى والذى توفوا أثر الإصابة بكورونا باعتبارهم خط الدفاع الأول فى مواجهة المرض والمعرضين للإصابة فى المقام الأول والذى كان أولهم الدكتور أحمد اللواح قائلة " شهداء بيقدموهم كل يوم وغيرهم كتير ..كل واحد فيهم راح عشان حبايب يفضلوا وسطينا..شهيد ورا شهيد بطل جنبه بطل.. جيش مصر الأبيض يحارب لآخر نفس ".

وطالبت التنسيقية جموع الشعب المصرى بالحفاظ على أطقمنا الطبية وتقديم يد العون لهم، مؤكدة أن الدولة المصرية لن تنسى ما قدموه من تضحيات .