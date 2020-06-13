شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. لجنة برلمانية ترصد جهود جامعة الوادى الجديد لتسهيل التعامل الالكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تابعت لجنة برلمانية من نواب الوادي الجديد، الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تطبقها جامعة الوادى الجديد، لمساندة الدولة فى محاولات التصدى لفيروس كورونا ، مشيدة بالإجراءات التى اعتمدها رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز طنطاوى، وما تنفذه الجامعة من استراتيجية إلكترونية لتسهيل التعامل مع الطلاب وتقديم كافة سبل الدعم التقني والمعنوي لهم، بما يسهل عليهم تقديم الأبحاث عبر شبكة الانترنت، وتوصيل كافة الخدمات والمعلومات والاستفسارات التي يحتاج إليها الطالب باستخدام أسلوب تقني متطور يسهل عليهم التعامل معه، وهو الأمر الذي انعكس إيجابيا علي الطلاب ، وقد جاء ذلك على هامش لقاء غلب عليه الود والتفاهم بين النواب ورئيس الجامعة.

وأكد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، أنه يجب المشاركة بفاعلية وتكاتف أجهزة الدولة لمحاصرة الفيروس، ومنع انتشاره بين المواطنين، مؤكدا اطمئنان اللجنة لعمليات استلام الأبحاث العلمية التى وضعت أسسها وزارة التعليم العالى لطلاب سنوات النقل، موضحا أن الصالح العام للطلاب هو المحرك الأساسى لديه ، وذلك لتحسين الخدمة الموجهة لأبناء الوادى الجديد، وتحقيق مستوى أفضل للعاملين فى الحقل التعليمى بالشكل الذى يعود على المجتمع.

وأشار عبدالقادر، إلى اهتمام نواب الوادى الجديد بمساندة المؤسسات التعليمية والعلمية لتمكينها من مساندة المجتمع فى التغلب على أزماته من خلال برامج علمية واقتصادية موثقة مبنية على معطيات صحيحة.

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من جانبه أشاد رئيس جامعة الوادى الجديد الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، بدور نواب الدائرة المساند للجامعة، موضحا أن التنسيق والمشاركة مع النواب هو ما يظهر الجامعة فى أبهى صورها.

وقدم رئيس الجامعة، التحية والتقدير للفرق الطبية (جيش مصر الأبيض) بوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية على دورهم المهم في مواجهة انتشار الفيروس، وتقديم الخدمات الطبية للمرضى.

من جانبه أوضح النائب جمال آدم، أنه قام بتدعيم طلب رئيس الجامعة لوزيرة الصحة بسرعة توقيع بروتوكول مع محافظة الوادي الجديد، لتجهيز كلية الطب وافتتاحها في أقرب فرصة ممكنة، مشيرا إلي ضرورة التكاتف لافتتاح الكلية خاصة بعد توفير المحافظة لكافة الإمكانيات المطلوبة.

وأثني النائب داود سليمان، علي الجهود التي تقدمها الجامعة من أجل خدمة الطلاب، موجها التحية لمجلسها، والتي تشكل القوة الداعمة للمؤسسات التعليمية، والمجتمع .

وأكد النائب برديس سيف الدين، أن الدور المجتمعي الذي تقدمه المؤسسات التعليمية، انعكس بالإيجاب علي أبناء المحافظة، معربا عن سعادته باللقاء الذي حظي بروح التعاون من أجل خدمة الطلاب وطمأنة أولياء الأمور بتوفير كافة سبل الدعم لهم.