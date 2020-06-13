الإصابات الجديدة بكورونا تتوزع على 3 جهات.. وطنجة تستأثر ب57 حالة!- تفاصيل

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم السبت، حصيلة جديدة للمصابين بفيروس كورونا المستجد، التي همت 3 جهات من المملكة، فيما لم تسجل 9 جهات الباقية أية حالات جديدة.

واكتشف أغلب حالات الإصابة الـ73 الجديدة، في جهة طنجة تطوان الحسيمة التي اكتشفت بها 57 حالة جديدة، فيما سجلت 8 حالات جديدة بكل من جهة الدار البيضاء سطات وجهة مراكش آسفي.

وبذلك يكون عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المغرب ارتفع، منذ بداية الأزمة، إلى 8683 حالة، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم. موزعة بين: الدارالبيضاء – سطات 2891 حالة، ومراكش- أسفي 1576 حالة، وطنجة- تطوان- الحسيمة 1332 حالة، وفاس- مكناس 1042 حالة، والرباط- سلا- القنيطرة 787 حالة، ودرعة- تافيلالت 586 حالة، والشرق 196، وبني ملال- خنيفرة 127، وسوس- ماسة 90، وكلميم- واد نون 46، والداخلة- وادي الذهب 5 حالات، والعيون- الساقية الحمراء 5، مع الإشارة إلى أن عددا من الجهات لم تعد فيها أية حالة نشطة.

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وباحتساب استقرار عدد الوفيات في 212 حالة، وتسجيل 46 حالة شفاء جديدة، يكون إجمالي عدد الحالات النشطة قد ارتفع مجددا ليصل إلى 807 حالة، حتى صباح اليوم، يبقى جلها في مدن الدار البيضاء، ومراكش، وطنجة.

أما من حيث حجم الكشوفات، فقد أجرت المختبرات الوطنية خلال 16 ساعة الأخيرة ما مجموعه 9595 تحليلا، كشف عن استبعاد 9522 حالة.

هذا وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات، والمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.