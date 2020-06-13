انطلق التحضير له عام 2018.. عمل غنائي جديد يجمع أمينوكس وحليوة

بعد بداية التحضير للعمل، في أواخر عام 2018، أعلن الفنان “أمينوكس”، اقتراب إصدار عمله الجديد رفقة مغني الراب “حليوة”.

وكشف أمين التامري، الملقب بـ”أمينوكس”، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، أن عمله الغنائي الجديد، مع الرابور إيهاب إقبال، الشهير بـ“حليوة”، يحمل عنوان “cendrillon”.

وظهر من خلال منشورات أمينوكس، أن الأغنية سجلت باستوديو هبة، الذي أقامه الملك محمد السادس بالدار البيضاء لاحتضان الفنانين الشباب، علما أنه احتضن سابقا تسجيل كل من أمينوكس، وحليوة لألبوم غنائي.

وينتظر أن يمزج العمل، الذي يصدر، قريبا، بين صنفي الراب و”rnb”، ليكون أول عمل لهما بعد شبه الركود، الذي خلقته الجائحة في فترة رمضان، وما قبله من فترة الحجر.