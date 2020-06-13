بني ملال.. توقيف أربعيني متهم بإغتصاب إمرأة متزوجة

أوقفت المصالح الأمنية بولاية أمن بني ملال، ليلة أمس الجمعة/السبت، شخص في الأربيعينات من عمره، يشتبه في تورطه في عملية احتجاز واغتصاب امرأة متزوجة.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فقد تقدمت إمرأة تبلغ من العمر 23 سنة بشكاية للمصالح الأمنية تفيد تعرضها للإغتصاب والاعتداء من طرف شخص، كان يشتغل في سلك الشرطة بولاية أمن بني ملال في وقت سابق قبل أن يفصل.

وأضاف المصدر ذاته، أن المصالح الأمنية قامت بتوقيف المشتبه فيه بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، التي أمرت بفتح تحقيق حول الواقعة، فيما تم إخضاع الضحية للخبرة الطبية بالمستشفى الجهوي ببني ملال.

هذا وقد تم إيداع المشتبه فيه، رهن تدابير الحراسة النظرية بولاية أمن بني ملال لتعميق البحث حول الواقعة في إنتظار عرضه على العدالة.