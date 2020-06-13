العيون.. توقيف أربعة أشخاص للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون، الخميس 11 يونيو الجاري، من توقيف أربعة أشخاص، أحدهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والنصب والاحتيال.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الأمن بالمدينة، كانت قد توصلت بشكاية من ستة مواطنين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، مرفقة بتسجيل مصور يوثق تسليمهم لمبالغ مالية لفائدة المشتبه فيهم من أجل تهجيرهم بطريقة غير شرعية نحو جزر الكناري عبر قوارب تقليدية.

وأفاد البلاغ، بأن الأبحاث والتحريات المنجزة، مكنت من توقيف المشتبه فيهم المتورطين في هذه العملية، وتحديد ضحايا آخرين لهذه الأفعال الإجرامية، كما أفضت عملية التفتيش المنجزة داخل مسكن يستغله المشتبه فيهم إلى حجز تسعة هواتف محمولة في ملكية الضحايا.

وقد تم، وفق البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الأربعة تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد جميع امتداداتها وارتباطاتها المحتملة.