في ظل كورونا: منظمة الصحة قلقة على صحة النساء الحوامل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعرب المدير العام لمنظّمة الصّحّة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن قلق المسؤولين في المنظّمة إزاء تسارع جائحة فيروس كورونا المستجدّ في البلدان النّامية، والخسائر "غير المتناسبة" الّتي يتسبّب بها الفيروس، والمخاطر الّتي يهدّد بها النّساء الحوامل بشكل خاصّ.

وأوضح غيبريسيوس في مؤتمر صحافي اليوم، الجمعة، أنّ النساء معرضات "لخطر متزايد" للوفاة أثناء الولادة، وأن منظمة الصحة العالمية قلقة بشكل خاص إزاء "التأثير على الأشخاص الذين يكافحون من أجل الوصول إلى الخدمات الصحية ... النساء والأطفال والمراهقين".

وأشار المدير العام للمنظّمة التابعة للأمم المتّحدة إلى تحقيق أجرته مؤخّرًا حول خطر قيام الأمهات بنقل الفيروس المستجد إلى حديثي الولادة، مشدّدًا على أنّ العديد من النساء يواجهن "خطرا متزايدا" للوفاة أثناء الولادة، في ظلّ طغيان الجائحة على الأنظمة الصحية في العديد من البلدان.

ووفقًا لغيبريسيوس، فقد تبيّن في تحقيق المنظّمة أنّ فوائد الرضاعة الطبيعية تفوق مخاطر انتقال الفيروس، وهذا يشمل النساء المشتبه بإصابتهنّ بالفيروس، أو حتّى من يتمّ التأكّد من إصابتهنّ.

وأوضح أيضا أن منظمة الصحة العالمية قلقة أيضا بشأن الشباب الذين قد يكونون عرضة للقلق والاكتئاب، مشيرا إلى أنه في بعض البلدان يتلقى أكثر من ثلث المراهقين مساعدة تتعلق بالصحة العقلية، خاصة في المدارس.