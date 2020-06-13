حريق على متن غواصة نووية فرنسيّة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أخمدت طواقم فرنسيّة، ليلة الجمعة – السبت، حريقًا نشب على متن غواصة نووية فرنسية كانت تخضع لأعمال صيانة في ميناء طولون، كما أفادت البحرية الوطنية، اليوم السبت.

وكانت النيران اشتعلت في الساعة 10:35، صباح أمس، الجمعة، في مقدّمة الغواصة الهجومية "لا بيرل" وأخمدت منتصف ليل الجمعة السبت، بعد تدخل "مئة إطفائي وتلقي دعم من أكثر من 150 شخصا".

"ولم يصب أي شخص بجروح" في حريق الغواصة التي كانت تخضع للصيانة في أحد أحواض قاعدة طولون البحرية.

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وأعلنت البحرية الوطنية أن "الخطر النووي المرتبط بالوقود النووي معدوم بعد سحبه من الخزانات في إطار التوقف التقني. ولم يكن هناك أسلحة (صواريخ أو ذخائر) أو بطاريات على متن الغواصة".

وأمس، الجمعة، أعلن ممثل عن مجموعة "نافال غروب" المتخصصة في الصيانة أن الحادث "جدّي".

وهذه الغواصة ضمن الغواصات الست النووية الهجومية الفرنسية الأخيرة التي دخلت في الخدمة في 1993، ونقلت إلى الحوض في كانون الثاني/يناير لأعمال صيانة وتحديث يتوقع أن تستغرق 18 شهرا.