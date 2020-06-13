عبدالله بن زايد يثمن جهود سفيري روسيا وألمانيا وقنصل أفغانستان خلال جائحة كورونا

السبت 13 يونيو 2020

ثمن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي جهود سيرجي كوزنيتسوف سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى الدولة وسعادة إرنست بيتر فيشر سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة وسعادة مسعود أحمد عزيزي قنصل عام أفغانستان لدى الدولة خلال إتمام عملية إجلاء وعودة مواطنيهم إلى ديارهم خلال الفترة الماضية.



جاء ذلك خلال الاتصالات المرئية التي أجراها سموه مع سعادتهم مؤكدا خلالها تقدير دولة الإمارات للجهود التي بذلوها خلال الفترة الماضية وما أظهروه من تعاون كبير وحرص على دعم جهود الوزارة من أجل تسهيل إجراءات عودة مواطنيهم إلى ديارهم.

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وأشار إلى أن هذا التعاون المشترك الذي ظهر جليا خلال الفترة الماضية يؤكد أهمية تعزيز العمل الدولي الجماعي في مواجهة تداعيات هذه الجائحة والعمل معا من أجل سلامة الشعوب ورخاء المجتمعات.

كما أشاد بالعلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات بكل من روسيا وألمانيا وأفغانستان والحرص المستمر على تعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة.

حضر الاتصالات المرئية سعادة خالد عبدالله بالهول الفلاسي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي وسعادة الشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دبي.