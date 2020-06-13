شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 11 اصابة مؤكدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

السبت 13 يونيو 2020 اعلنت الصين ،اليوم السبت ، تسجيل 11 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد وسبع حالات لم تظهر عليها أعراض ،لترتفع عدد الاصابات الى 83075 حالة.

Advertisements وذكرت اللجنة الوطنية للصحة الصينية في بيان لها ، بان خمسة من الحالات المؤكدة الجديدة لقادمين من الخارج..مشيرة الى ان الحالات الست الأخرى سجلت في العاصمة بكين.

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