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الصين تسجل 11 اصابة مؤكدة بفيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 13 يونيو 2020

اعلنت الصين ،اليوم السبت ، تسجيل 11 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد وسبع حالات لم تظهر عليها أعراض ،لترتفع عدد الاصابات الى 83075 حالة.

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وذكرت اللجنة الوطنية للصحة الصينية في بيان لها ، بان خمسة من الحالات المؤكدة الجديدة لقادمين من الخارج..مشيرة الى ان الحالات الست الأخرى سجلت في العاصمة بكين.

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