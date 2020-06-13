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وكالات أممية تناشد سرعة تنفيذ مخرجات مؤتمر المانحين في اليمن

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 13 يونيو 2020

ناشدت وكالات أممية المانحين إلى التعجيل في دفع ما تعهدوا به في مؤتمر المانحين لليمن الذي عُقد افتراضيًا في 2 يونيو.

 

وكانت 31 دولة قد تعهدت بتقديم 1.35 مليار دولار لليمن وحتى تاريخ 12 يونيو دفعت 637 مليون دولار أي 47% مما تم التعهد به.

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وقال الناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، السيد روبرت كولفيل: ”إن نظام الرعاية الصحية في اليمن على حافة الانهيار وثمّة مخاوف من فقدان العديد من الأرواح“.

 

وأشارت المنظمات إلى أن أكثر من 30 من بين 41 برنامجًا تدعمه الأمم المتحدة في اليمن سيغلق في الأسابيع المقبلة إذا لم يتم تأمين التمويل الإضافي

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