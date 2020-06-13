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مقتل وإصابة ستة مدنيين في اليمن بينهما شقيقان في قصف حوثي بتعز

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 13 يونيو 2020

استشهد شقيقان في قصف شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران على حي سكني في غرب مدينة تعز.

 

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ونقل موقع "سبتمبرنت" عن مصدر محلي قوله: إن ميليشيا الحوثي قصفت بصاروخ حيا سكنيا في غرب مركز محافظة تعز، مساء أمس الخميس وأسفر ذلك عن مقتل شقيقين أحدهما طفل في الحادية عشرة من عمره.

 

كما أصيب في القصف أربعة مدنيين آخرين بإصابات خطيرة علاوة على إلحاق أضرار بممتلكات السكان المحليين في الحي.

 

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