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شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة ستة مدنيين في اليمن بينهما شقيقان في قصف حوثي بتعز والان مع التفاصيل
السبت 13 يونيو 2020
استشهد شقيقان في قصف شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران على حي سكني في غرب مدينة تعز.
ونقل موقع "سبتمبرنت" عن مصدر محلي قوله: إن ميليشيا الحوثي قصفت بصاروخ حيا سكنيا في غرب مركز محافظة تعز، مساء أمس الخميس وأسفر ذلك عن مقتل شقيقين أحدهما طفل في الحادية عشرة من عمره.
كما أصيب في القصف أربعة مدنيين آخرين بإصابات خطيرة علاوة على إلحاق أضرار بممتلكات السكان المحليين في الحي.
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