شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة طفلين بانفجار لغم أرضي من مخلفات مليشيا الحوثي بالجوف والان مع التفاصيل

السبت 13 يونيو 2020 أصيب طفلين بجروح خطيره من أبناء مديرية المصلوب، بانفجار لغم أرضي من زرعته مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بمحافظة الجوف.

وذكر مصدر محلي ان لغما من زرعته مليشيات الحوثي انفجر بالطفلين احمد محمد مبخوت مسعد ومطلق علي محمد مسعد من أبناء مديرية المصلوب أثناء رعيهم للأغنام في منطقة قويحش بمديرية الغيل.

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