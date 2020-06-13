شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت : 25 ألف إجمالي حالات التعافي من كوفيد 19 والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الكويتية بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد 25882 حالة بعد تعافي 834 خلال الـ 24 ساعة الماضية. وقالت في بيان اليوم إنه تم التأكد من شفاء تلك الحالات بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والقيام بالخطوات المتبعة بهذا الشأن .

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