شكرا لقرائتكم خبر عن عُمان .. 1006 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 1006 إصابات جديدة بمرض فيروس كورونا كوفيد ١٩ منها 435 لعمانيين، و 571 لغير عمانيين وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 22077 و 99 وفاة وتماثل 7530 للشفاء.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال ٢٤ ساعة الماضية 3135 والحالات المنومة اليوم 43 وإجمالي المنومين 315 وإجمالي الحالات المنومة في العناية المركزة 94.