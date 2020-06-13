شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مسلحين في اشتباكات مع القوات الهندية بكشمير والان نبدء بالتفاصيل

لقى مسلحان حتفهما إثر اندلاع اشتباكات اليوم السبت، مع قوات الأمن الهندية فى مقاطعة "كولجام" بولاية "جامو وكشمير"، وذكرت قناة "إنديا تى فى" الهندية أن هذه الاشتباكات اندلعت أثناء قيام قوات الأمن بعملية بحث فى المنطقة، حيث قام المسلحون بإطلاق النيران على القوات مما دفعها إلى الرد عليهم.

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