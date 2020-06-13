القبض على متهم بالسطو المسلح ومتهمة بالسرقة شرقي بغداد

اعلنت مديرية مكافحة الإجرام في بغداد، السبت، عن القاء القبض على متهم بالسطو المسلح ومتهمة بالسرقة شرقي العاصمة. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوة من مكتب (الكرامة) في مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بالسطو المسلح على دار سكني شرق العاصمة بغداد وسرقة مصوغات ذهبية واموال".



واضافت المديرية ان "على صعيد متصل تمكنت قوة اخرى من نفس المكتب من القاء القبض على متهمة لقيامها بسرقة دار سكنية اخرى شرق العاصمة وسرقة مبلغ (اربع ملايين دينار عراقي) ، تم توقيف المتهمين وفق المادة (٤٤٢) ق.ع واتخاذ الاجراءآت القانونية اللازمة بحقهم".

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