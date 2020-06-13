وزير الخارجية: تحسن الوضع في الصومال مهم جداً للعراق والمنطقة

رأى وزير الخارجية فؤاد حسين، السبت، أن تحسن الوضع في الصومال وتجاوز الصراعات الداخلية هناك، "مهم جداً" للعراق والمنطقة.
ودعا الجانبان، بحسب البيان، إلى "ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين، والارتقاء بآفاق التعاون عبر مؤتمر التعاون الإسلامي، وتبادلا الرؤى حول دور العراق في جامعة الدول العربية، وما يمكن أن يؤديه من دور فاعل في معالجة العديد من الأزمات التي تتعرض لها بعض الدول العربية".
ونقل البيان عن وزير الخارجية فؤاد حسين قوله إنه يتابع "تحسن الوضع في الصومال خصوصا بعد تجاوزهم الصراعات الداخلية، وهذا مهم جداً بالنسبة للعراق والمنطقة".
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