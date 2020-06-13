اليوم.. برشلونة يخوض أولى مبارياته بعد أزمة كورونا

رياضة 2020-06-13 | 10:47 1,681 مشاهدة Advertisements يستأنف نادي برشلونة الإسباني أولى مبارياته اليوم السبت بعد التوقف منذ آذار الماضي بسبب جائحة كورونا ويحل برشلونة ضيفاً على ريال مايوركا، ضمن مباريات الجولة 28 لليجا. وتوقفت مباريات كرة القدم بسبب تفشي وباء كورونا، واستأنفت الليجا من جديد يوم الخميس الماضي. ويدخل برشلونة اللقاء متصدراً الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة وبفارق نقطتين عن ريال مدريد، وريال مايوركا لديه 25 نقطة في أسفل الجدول، بالمركز 18.



موعد مباراة برشلونة وريال مايوركا

تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت بغداد. موعد مباراة برشلونة وريال مايوركاتنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت بغداد. القناة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مايوركا

تذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 1و beIN SPORTS HD3.

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