النجف تسجل 51 إصابة جديدة بفايروس كورونا

اعلنت دائرة صحة النجف، السبت، عن تسجيل 51 اصابجديدة بفيروس كورونا.
وقالت الدائرة في بيان نقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم " تسجيل 51 اصابة جديدية بفيروس كورونا بالمحافظة".
وسجلت محافظة النجف، امس الجمعة، 83 اصابة جديدة بالفيروس، بحسب وزارةالصحة.
وسجلت محافظة النجف، امس الجمعة، 83 اصابة جديدة بالفيروس، بحسب وزارةالصحة.
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