اعلنت دائرة صحة النجف، السبت، عن تسجيل 51 اصابجديدة بفيروس كورونا وقالت الدائرة في بيان نقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم " تسجيل 51 اصابة جديدية بفيروس كورونا بالمحافظة". وسجلت محافظة النجف، امس الجمعة، 83 اصابة جديدة بالفيروس، بحسب وزارةالصحة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النجف تسجل 51 إصابة جديدة بفايروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.