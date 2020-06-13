تسجيل 68 إصابة جديدة بفايروس كورونا في ذي قار

أفاد مصدر طبي في ذي قار، السبت، بتسجيل 68 اصابة جديدة بفايروس كورونا في المحافظة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "محافظة ذي قار سجلت، 68 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد". وبحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة، يبلغ إجمالي الإصابات بفايروس كورونا في العراق 17770، ومجموع حالات الشفاء 6868، فيما يبلغ مجموع الوفيات 496.



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