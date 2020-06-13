بسبب تأخر الراتب.. اضراب الكوادر الصحية في السليمانية عن العمل

أفاد مصدر أمني، بان الكوادر الصحية في السليمانية اضربت، اليوم السبت، عن العمل بسبب تأخر رواتبهم.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الكوادر الصحية في السليمانية اضربت، اليوم، عن العمل بسبب تأخر رواتبهم".
واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، "موظفي اقليم كردستان استلموا اخر راتب نحو قبل ٤٠ يوما وكان لشهر يناير (١) من العام الجاري".
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