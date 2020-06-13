حماس تستنكر التقارب الاماراتي الإسرائيلي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – غزة

ادان المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، حازم قاسم، المساعي الاماراتية للتقارب مع كيان العدو الاسرائيلي.

وقال: أن محاولات سفير الإمارات في واشنطن، يوسف العتيبة، البحث عن مشتركات بين دولته والكيان الصهيوني، هي استجداء للتطبيع.

ولفت قاسم، في تصريحات وزعت على وسائل الإعلام، مساء يوم الجمعة إلى أن ذلك يؤشر إلى “قلة إدراك لطبيعة الكيان الصهيوني العدوانية التوسعية”.

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واستنكر قاسم تباهي السفير الإماراتي، في مقال نشره في صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، بأن بلاده أدانت حركات المقاومة الفلسطينية والعربية.

وعدّ وصف السفير الإماراتي لرد الفعل الفلسطيني على خطوة الضم بأنه “عنف”، وأن هذه الخطوة “ستحرك المتطرفين”، “اتهاما لكل النضال الوطني الفلسطيني، وتجريما لتضحيات شعبنا العظيمة النبيلة”.

وبيّن قاسم أن تكرار تأكيد سفير الإمارات في واشنطن على أنه كان أحد الذين حضروا حفل إعلان صفقة القرن في البيت الأبيض، “يعكس استهتاره بمشاعر الشعب الفلسطيني وجماهير الأمة وأحرار العالم الذين رفضوا هذه الصفقة المشؤومة”.

وطالب كل الأطراف التي تسعى للتطبيع مع الاحتلال “بوقف هذا المسار الذي لا يخدم إلا المشروع الصهيوني، ويشجعه على مواصلة عدوانه على الشعب الفلسطيني ومقدسات الأمة، ويمثل طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني وتضحياته”.