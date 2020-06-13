تعيين قاضية تفرض عليها كندا عقوبات رئيسة للمجلس الانتخابي في فنزويلا

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كراكاس: عينت محكمة العدل العليا في فنزويلا قاضية تفرض عليها كندا عقوبات الجمعة رئيسة للمجلس الوطني للانتخابات في هذا البلد الذي يفترض أن يشهد اقتراعا تشريعيا قبل نهاية العام الجاري.
وأعلن بيان وزع على وسائل الإعلام أن الغرفة الدستورية في محكمة العدل العليا عينت إنديرا مايرا ألفونزو إيزاغويري رئيسة للمجلس الوطني للانتخابات.
كانت كندا فرضت عقوبات على ألفونزو، العضو في غرفة الانتخابات في المحكمة العليا، وعدد من المسؤولين الفنزويليين الآخرين في مايو 2018.
وقد اتهمتهم أوتاوا بالمشاركة فعليا في تدهور الوضع السياسي في فنزويلا بعد إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو المثيرة للجدل.
بتعيين ألفونزو انتزعت محكمة العدل الفنزويلية العليا التي تتهمها المعارضة بالانحياز الى سلطة مادورو، صلاحيات تعود إلى الجمعية الوطنية البرلمان، المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة. وبموجب القانون، يفترض أن تعين الجمعية الوطنية رئيس المجلس الوطني للانتخابات.
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